Bolu Dağı geçişinde kar yağışı

BOLU Dağı’nda sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur, yerini kara bıraktı.

Ankara ile İstanbul arasındaki en önemli geçiş güzergahı olan Bolu Dağı geçişinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur, yerini kara bıraktı. Bolu Dağı geçişinin D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu geçişlerinde mevsimin ilk karı yağdı. Kar yağışıyla birlikte yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışı nedeniyle Karayolları ekipleri yol güzergahları üzerinde hazır bekletilirken, ulaşımda aksamalar yaşanmadı.