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        Bolu Dağı geçişinde kar yağışı

        BOLU Dağı'nda sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur, yerini kara bıraktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 15:21 Güncelleme: 23.11.2024 - 15:25
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        Bolu Dağı geçişinde kar yağışı
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        BOLU Dağı’nda sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur, yerini kara bıraktı.

        Ankara ile İstanbul arasındaki en önemli geçiş güzergahı olan Bolu Dağı geçişinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur, yerini kara bıraktı. Bolu Dağı geçişinin D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu geçişlerinde mevsimin ilk karı yağdı. Kar yağışıyla birlikte yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışı nedeniyle Karayolları ekipleri yol güzergahları üzerinde hazır bekletilirken, ulaşımda aksamalar yaşanmadı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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