Bolu kent merkezinde kar kalınlığı 28 santimetreye ulaştı (3)
KENTTEOKULLLAR YARIN TATİLBolu'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim- öğretime kentte 1 gün süreyle ara verildi.
KENTTEOKULLLAR YARIN TATİL
Bolu’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim- öğretime kentte 1 gün süreyle ara verildi. Bolu Valisi Abdulaziz Aydın tarafından yapılan açıklamada, “Bolu il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Bolu merkez ve tüm ilçelerimizde 25 Kasım Pazartesi eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir” dedi.
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