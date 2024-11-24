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        Bolu kent merkezinde kar kalınlığı 28 santimetreye ulaştı (5)

        MAHSURKALAN 12 KİŞİ KURTARILDIBolu'nun Mudurnu ilçesinde etkili olan kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 22:44 Güncelleme: 24.11.2024 - 22:50
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        Bolu kent merkezinde kar kalınlığı 28 santimetreye ulaştı (5)
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        MAHSURKALAN 12 KİŞİ KURTARILDI

        Bolu’nun Mudurnu ilçesinde etkili olan kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının 1 buçuk metreyi bulduğu Ortaköy köyü mevkisindeki Pürenli Yaylası'nda 5 araç içerisinde bulunan 12 kişi yolun kapanması nedeniyle mahsur kaldı. İhbar üzerine Mudurnu İlçe Özel İdare ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, iş makinesiyle yolu açmasıyla mahsur kalan 12 kişiyi kurtarıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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