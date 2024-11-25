Kapanan Bolu Dağı Tüneli'nde horon oynadılar
BOLU Dağı'nın Anadolu Otoyolu geçişinde dün gece trafiğin durduğu anlarda, servis midibüsünden inen bir grup tulumla çalınan Karadeniz müzikleri eşliğinde horon oynadı.
BOLU Dağı’nın Anadolu Otoyolu geçişinde dün gece trafiğin durduğu anlarda, servis midibüsünden inen bir grup tulumla çalınan Karadeniz müzikleri eşliğinde horon oynadı.
Kentte cumartesi günü başlayan kar yağışı aralıklarla sürerken, dün gece saatlerinde Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı kesiminde yol bir süre trafiğe kapalı kaldı. Bu sırada bir turdan dönen midibüsteki grup, tulum eşliğinde çalınan Karadeniz müzikleri eşliğinde horon oynadı. Yolda kalan diğer sürücüler de onlara katıldı. Bir süre eğlenen grup yolun açılmasıyla araçlarına binerek hareket etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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