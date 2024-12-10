Yanlarına gelen tilkiyi börekle beslediler

Gölköy mesire alanına dün akşam saatlerinde Semih Sarı ve akrabaları birlikte piknik yapmaya gitti. Göl kenarında getirdikleri yemekleri yedikleri sırada ormandan bir tilki yanlarına geldi. Sarı ve arkadaşları yanlarında bulunan böreklerle tilkiyi elleriyle besledi. Börekleri yiyen tilki daha sonra uzaklaşırken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.