Yaşadığı iş hanının deposunda ölü bulundu
BOLU'da, bir iş hanında esnafın temin ettiği depoda yaşayan Bekir Akatay (70) ölü bulundu.
BOLU’da, bir iş hanında esnafın temin ettiği depoda yaşayan Bekir Akatay (70) ölü bulundu.
Olay, saat 16.30 sıralarında Aktaş Mahallesi Süreyya Sokak’ta, bir iş hanındaki depoda meydana geldi. İş hanındaki esnafın kalması için sağladığı depoda 2 yıldır yaşayan Bekir Akatay’dan haber alamayan esnaf, kapıyı kırarak içeri girdi. Akatay, yerde hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Bekir Akatay’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası Akatay’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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