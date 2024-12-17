Bolu'da apartmanın garajında bulunan 2 araç alev aldı, vatandaşlar zor anlar yaşadı
BOLU'da bir binanın garajında bulunan minibüs ile cip alev alırken, yoğun duman nedeniyle zor anlar yaşayan 8 apartman sakini itfaiye ekiplerince tahliye edildi.
BOLU'da bir binanın garajında bulunan minibüs ile cip alev alırken, yoğun duman nedeniyle zor anlar yaşayan 8 apartman sakini itfaiye ekiplerince tahliye edildi.
Yangın, saat 19.00 sıralarında Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. Bir binanın altında bulunan garajdan duman çıktığını fark eden apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Garajda, Aysel Yuca'ya ait 14 AB 547 plakalı cip ile yanında bulunan Mustafa Kurt'a ait 14 ACJ 042 plakalı minibüste başlayan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında apartmanı saran yoğun duman nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. 8 kişi, itfaiye ekipleri tarafından binadan tahliye edildi. Yangında 2 araçta da hasar oluştu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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