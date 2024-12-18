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        13 gündür aranan Alzheimer hastası ölü bulundu

        BOLU'da, kayıp olarak aranan Alzheimer hastası Mustafa Aslan'ın (76), 13 gün sonra, dere yatağında cansız bedeni bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 15:17 Güncelleme: 18.12.2024 - 15:20
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        13 gündür aranan Alzheimer hastası ölü bulundu
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        BOLU’da, kayıp olarak aranan Alzheimer hastası Mustafa Aslan’ın (76), 13 gün sonra, dere yatağında cansız bedeni bulundu. Aslan'ın hipotermi nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

        Gerede ilçesi Demircisopran köyünde yaşayan Alzheimer hastası Mustafa Aslan, 5 Aralık'ta öğle saatlerinde evinden çıktıktan sonra dönmedi. Aslan, akşam da eve dönmeyince, yakınları jandarmayı arayıp ihbarda bulundu. Gerede Jandarma Komutanlığı, AFAD, Bolu Acil Arama Kurtarma ve Köroğlu Arama Kurtarma ekipleri, bölgeye sevk edildi. Ekipler, arama çalışması başlattı. 13 gün boyunca süren aramalar sonucunda, Karacadağ köyü mevkisinde, Aslan'ın dere yatağında cansız bedeni bulundu. Aslan’ın, hipotermi nedeniyle öldüğü belirtildi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından, Aslan’ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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