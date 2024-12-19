Bolu Dağı'nda sis etkili oldu

BOLU Dağı’nın D-100 kara yolu geçişinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye kadar düştü. Kent merkezinde de sis etkili oldu.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. Bolu Dağı’nın Seymenler ve Karanlıkdere mevkisinde sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye kadar düştü. Sürücüler, Bolu Dağı geçişinde sisten dolayı yavaş ilerledi. Sis ayrıca kent merkezini de etkiledi.