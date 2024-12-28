Yılbaşı gecesi Bolu'da oteller dolu

BOLUmerkez ile Abant Gölü Milli Parkı bölgesindeki otellerde yılbaşı gecesi için rezervasyonlar dolarken, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otellerin doluluk oranı yüzde 80 oldu.

Yeni yılı doğal güzellikleriyle ünlü tabiat ve milli parkların bulunduğu Bolu'da geçirmek isteyen tatilciler, otelleri doldurdu. Kent merkezi ile Abant Gölü Milli Parkı bölgesinde bulunan 8 bin yatak kapasiteli otellerin rezervasyonları yüzde 100 seviyesine ulaştı. Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki 2 bin yatak kapasitesinin bulunduğu Kartalkaya'da da otellerin doluluk oranı yüzde 80 oldu.