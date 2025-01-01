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        Bolu'da yeni yıl coşkusu

        BOLU'da, hükümet meydanında düzenlenen Melis Kar konseriyle binlerce kişi 2025 yılını coşkuyla karşıladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 02:45 Güncelleme: 01.01.2025 - 02:50
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        Bolu'da yeni yıl coşkusu
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        BOLU'da, hükümet meydanında düzenlenen Melis Kar konseriyle binlerce kişi 2025 yılını coşkuyla karşıladı.

        Bolu Belediyesi tarafından Hükümet Meydanı'nda düzenlenen yılbaşı etkinliğinde şarkıçı Melis Kar konser verdi. Binlerce kişi, Melis Kar'ın şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Saatlerin 00.00'ı göstermesine saniyeler kala sahnede mikrofonla geri sayım yapıldı. Binlerce kişi de geri sayıma eşlik edip, yeni yıla girmenin coşkusunu yaşadı. Düzenlenen havai fişek gösterisi de ilgiyle izlendi. Konserin sonunda Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, şarkıcı Melis Kar'a plaket verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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