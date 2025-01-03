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        Bolu'da yere çöp atan genç, zabıtanın uyarısı üzerine yerden alıp özür diledi

        BOLU'da, zabıtanın yere çöp atarken gördüğü 17 yaşındaki genç kaçmaya çalıştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 01:16 Güncelleme: 03.01.2025 - 01:20
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        Bolu'da yere çöp atan genç, zabıtanın uyarısı üzerine yerden alıp özür diledi
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        BOLU'da, zabıtanın yere çöp atarken gördüğü 17 yaşındaki genç kaçmaya çalıştı. Bir süre kaçtıktan sonra zabıtanın ikna etmesi sonucu kaçmayı bırakan genç, attığı çöpü yerden alıp özür diledi. Gence para cezası kesilmezken, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yaşananlara ilişkin zabıtanın araç ve yaka kamerasına yansıyan görüntüleri sosyal medya hesabından, "Bolu'da bu işin şakası yok! Normal kameralar dışında zabıta araçları başta olmak üzere birçok belediye aracına da kamera sistemi taktırdık. Yere çöp atan, izmarit atan ve tükürenlerle mücadelem sonuna kadar devam edecek" notuyla paylaştı.

        Olay, öğle saatlerinde merkeze bağlı Sağlık Mahallesi'nde meydana geldi. Araçla devriye görevinde bulunan zabıta ekibi, kaldırımda yürüyen bir kişinin yere çöp attığını gördü. Zabıta aracını gören kişi, ceza yemekten korkup koşarak kaçmaya başladı. Araçtan inen kadın zabıta personeli, 17 yaşında olduğu öğrenilen genci uyararak kaçmamasını, sadece konuşacaklarını söyledi. Bunun üzerine çöp atan genç kaçmayı bırakırken, zabıta personeli, "Buradaki çöpü sen mi attın? Yaşın çok küçük. Bolu Belediyesi olarak çöp konusunda çok hassasız. Senden ricam çöpünü toplaman, bir daha da yere çöp atmaman. Çöpünü alır mısın yerden şimdi?" dedi. Genç, bunun üzerine özür dileyerek çöpü yerden aldı. Yaşananlar zabıtanın araç ve yaka kamerası tarafından kaydedildi.

        ‘BOLU DÜNYANIN EN TEMİZ ŞEHRİ OLACAK’

        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, görüntüleri sosyal medya hesabından "Bolu'da bu işin şakası yok! Normal kameralar dışında zabıta araçları başta olmak üzere birçok belediye aracına da kamera sistemi taktırdık. Yere çöp atan, izmarit atan ve tükürenlerle mücadelem sonuna kadar devam edecek. Ucunda seçim kaybetmek olsa da Bolu dünyanın en temiz şehri olacak" diye konuştu.

        Bolu Belediyesi tarafından yere çöp atan kişilere yönelik 14 bin 407 TL'ye varan para cezası uygulanıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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