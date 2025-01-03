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        Gölcük Tabiat Parkı'ndaki göl buz tuttu

        BOLU'dakentin yüksek kesimlerinde etkili olan soğuk havanın ardından Gölcük Tabiat Parkı'nda bulunan göl, buz tuttu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 13:58 Güncelleme: 03.01.2025 - 14:00
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        Gölcük Tabiat Parkı'ndaki göl buz tuttu
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        BOLU'dakentin yüksek kesimlerinde etkili olan soğuk havanın ardından Gölcük Tabiat Parkı'nda bulunan göl, buz tuttu.

        Kentin yüksek kesimlerinde gece saatlerinde soğuk hava etkili oldu. Meteoroloji verilerine göre Sarıalan mevkisinde hava sıcaklığı sıfırın altında 8,6 olarak ölçüldü. Dondurucu soğuklar nedeniyle çam ormanları bulunan Gölcük Tabiat Parkı'nda bulunan göl, dondu. 4,5 hektar büyüklüğündeki gölün yüzeyi tamamen buzla kaplandı. Soğuk havaya rağmen tabiat parkına gelen az sayıda tatilci, buz tutan gölle birlikte oluşan manzarada bol bol fotoğraf çekti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

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