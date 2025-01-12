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        Boluspor - Adanaspor: 3-1

        STAT:Bolu AtatürkHAKEMLER: Oğuzhan Aksu, Azad İlhan, Kürşathan AkınBOLUSPOR: Çağlar Şahin Akbaba, Ali Ülgen, Işık Kaan Arslan, Onur Ulaş, Enes Alıç, Mukairu (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 18:20 Güncelleme: 12.01.2025 - 18:25
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        Boluspor - Adanaspor: 3-1
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        STAT:Bolu Atatürk

        HAKEMLER: Oğuzhan Aksu, Azad İlhan, Kürşathan Akın

        BOLUSPOR: Çağlar Şahin Akbaba, Ali Ülgen, Işık Kaan Arslan, Onur Ulaş, Enes Alıç, Mukairu (Dk.86 Anıl Koç), Avramovski (Dk.74 Estrela), Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 90+2 İshak Karaoğul), Jefferson (Dk. 86 İlhami Siraçhan Nas), Berk Yıldız, Hüsamettin Yener (Dk. 90+2 Vüsal Isgandarlı),

        ADANASPOR: Jankat Yılmaz, Mehmet Feyzi Yıldırım, Fatih Kurucuk, Donkor, Fofana, Innocent (Dk. 90 Yasin Arda Midiliç), Harun Alpsoy, Yepie (Dk. 90 Ferhat Katipoğlu), Dabo (Dk.45 Doğukan Emeksiz), Ciss, Metehan Altunbaş (Dk. 64 Cem Güzelbay)

        GOLLER: Dk. 39 Jefferson, Dk. 43, DK. 73 Avramoski (Boluspor), Dk. 68 İnnocent (Adanaspor)

        KIRMIZI KART: Dk. 57 Donkor (Adanaspor)

        SARI KARTLAR: Dk. 19 Hüsamettin Yener (Boluspor), Dk. 13 Metehan Altunbaş, Dk. 72 Fatih Kurucuk, Dk. 88 İnnocent (Adanaspor)

        TFF 1. Lig’in 19’uncu haftasında, Boluspor, kendi sahasında Adanaspor’u 3-1 mağlup etti.

        19’uncu dakikada, Adanaspor atağında, Ciss’in ceza sahası dışından yaptığı etkili vuruşta, Çağlar Şahin Akbaba, topun ağlara gitmesini izin vermedi.

        27’nci dakikada Boluspor köşe vuruşu kullandı. Ceza sahası içinde Avramovski’nin kafa vuruşunda top kaleci Jankat Yılmaz’da kaldı.

        36’ncı dakikada Boluspor, penaltı kazandı. Adanaspor’da Donkor, Hüsamettin Yener’e ceza sahasında sert müdahalede bulundu.

        39’uncu dakikada Boluspor öne geçti. Penaltı vuruşunu kullanan Jefferson topu ağlara gönderdi: 1-0

        43’üncü dakikada Boluspor atağında, Mukairu sol kanattan aldığı topu, kale önünde Avramoski ile buluşturdu. Avramoski’nin vuruşunda top ağlara gitti: 2-0

        Maçın ilk yarısı Boluspor’un 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

        57’nci dakikada, Donkor rakibine yaptığı müdahale sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Adanaspor 10 kişi.

        60’ıncı dakikada, Boluspor’da Hüsamettin Yener’in gönderdiği pasta topla buluşan Mukairu’nun vuruşunda, top az farkla dışarı çıktı.

        64’üncü dakikada, Boluspor atağında Hüsamettin Yener’in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Mukairu’nun vuruşunda top, kaleci müdahalesiyle kornere çıktı.

        68’inci dakikada Adanaspor atağında, orta sahadan gelen topu Yepie, İnnocent’e aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan İnnocent, topu ağlara gönderdi: 2-1

        73’üncü dakikada, Boluspor’da Enes Alıç’ın kullandığı serbest vuruşta, Avramoski topu kafayla ağlara gönderdi: 3-1

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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