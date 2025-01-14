Minibüsün çarptığı geyik öldü
BOLU'nun Göynük ilçesinde yola aniden fırlayan geyik, minibüsün çarpması sonucu öldü.
BOLU’nun Göynük ilçesinde yola aniden fırlayan geyik, minibüsün çarpması sonucu öldü.
Kaza, sabah saatlerinde Göynük ilçesine bağlı Tepebaşı köyü mevkiinde meydana geldi. İsmail Kocabaş yönetimindeki 14 AAY 179 plakalı minibüs, ormandan aniden yola fırlayan geyiğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle geyik metrelerce savruldu. Kazada geyik öldü. Kazanın ardından olay yerine jandarma ekibi sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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