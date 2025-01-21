Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otelde yangın: 6 ölü, 31 yaralı (2)
VALİAYDIN: 6 KİŞİ ÖLDÜ, 31 KİŞİ YARALANDIBolu Valisi Abdulaziz Aydın, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki yangında 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 31 kişinin de yaralandığını açıkladı.
VALİAYDIN: 6 KİŞİ ÖLDÜ, 31 KİŞİ YARALANDI
Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki yangında 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 31 kişinin de yaralandığını açıkladı. Aydın, hastaneye tedaviye alınan yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Vali Aydın, yangının 4’üncü kattaki restoran bölümünde başladığı, üst kattaki katlara sıçradığının üzerinde durulduğu, kesin çıkış nedeninin yapılan çalışmaların ardından netlik kazanacağını söyledi. Otelin üst katlarında devam eden yangına müdahalenin devam ettiğini belirten Vali Aydın, ekiplerin ölü ve yaralı olma ihtimaline karşın odaları tek tek kontrol ettiğini ifade etti.
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