Kartalkaya'da 76 kişinin hayatını kaybettiği otelde AFAD ekipleri arama yapıyor (2)

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde dün 76 kişinin hayatını kaybettiği, 51 kişinin de yaralandığı yangın faciasının yaşandığı 12 katlı Grand Kartal Otel'de, AFAD ekipleri tarafından arama tarama çalışması başlatıldı. Ekipler, otelin içinde çalışmalarını sürdürüyor.

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