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        Kartalkaya'da 76 kişinin hayatını kaybettiği otelde AFAD ekipleri arama yapıyor (2)

        ÇALIŞMALARBAŞLADIBolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde dün 76 kişinin hayatını kaybettiği, 51 kişinin de yaralandığı yangın faciasının yaşandığı 12 katlı Grand Kartal Otel'de, AFAD ekipleri tarafından arama tarama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 11:21 Güncelleme: 22.01.2025 - 11:25
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        Kartalkaya'da 76 kişinin hayatını kaybettiği otelde AFAD ekipleri arama yapıyor (2)
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        ÇALIŞMALARBAŞLADI

        Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde dün 76 kişinin hayatını kaybettiği, 51 kişinin de yaralandığı yangın faciasının yaşandığı 12 katlı Grand Kartal Otel'de, AFAD ekipleri tarafından arama tarama çalışması başlatıldı. Ekipler, otelin içinde çalışmalarını sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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