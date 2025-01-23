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        Kartalkaya'da yangın faciasının yaşandığı otel mühürlendi (2)

        YENİGÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTIBolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel'deki yangına dair yeni görüntüler ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 10:54 Güncelleme: 23.01.2025 - 11:00
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        Kartalkaya'da yangın faciasının yaşandığı otel mühürlendi (2)
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        YENİGÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

        Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel'deki yangına dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, yangının ilk anlarında camlara çıkıp kurtarılmayı bekleyenlerin yaşadığı panik anları yer aldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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