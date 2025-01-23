Kartalkaya'da yangın faciasının yaşandığı otel mühürlendi (2)
YENİGÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTIBolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel'deki yangına dair yeni görüntüler ortaya çıktı.
YENİGÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel'deki yangına dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, yangının ilk anlarında camlara çıkıp kurtarılmayı bekleyenlerin yaşadığı panik anları yer aldı.
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