Kartalkaya'da yangın faciasının yaşandığı otel mühürlendi (4)

GÖZALTINDAKİ11 ŞÜPHELİ SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili gözaltına alınan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, işletme sahibi Halit Ergül, şirket genel müdürü Emir Aras, otel müdürü Zeki Yılmaz, iş sağlığı güvenliği uzmanı Ece Kayacan, otelin aşçısı Faysal Y., otelin mutfak çalışanları Yusuf K., Fidan K. ve Mehmet G. ile elektrikçi Hüseyin Ö.'nün jandarma ve emniyetteki işlemleri sürüyor. Şüpheliler, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. 11 şüpheli farklı saatlerde hastaneye getirildi. Doktor, jandarma eşliğinde jandarmaya ait minibüsün içinde sağlık kontrolü yaptı. Şüpheliler için ek gözaltı süresi istendiği belirtildi.

Şüphelilerin yarın da sağlık kontrolünden geçirileceği, cumartesi günüyse adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.