Kartalkaya'da yanan otelin çevresinde güvenlik çemberi (5)

Bolu Kartalkaya’da Grand Kartal Otel yangınıyla ilgili soruşturmada tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül ve şirket Genel Müdürü Emir Aras tutuklandı. 6 kişinin hakimlikte, 2 kişinin de savcılıkta ifadelerinin alınmasına devam ediliyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.