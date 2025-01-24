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        Kartalkaya'da yanan otelin çevresinde güvenlik çemberi (5)

        OTELSAHİBİ VE GENEL MÜDÜR TUTUKLANDI, MAHKEME DEVAM EDİYORBolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel yangınıyla ilgili soruşturmada tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül ve şirket Genel Müdürü Emir Aras tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 20:05 Güncelleme: 24.01.2025 - 20:05
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        Kartalkaya'da yanan otelin çevresinde güvenlik çemberi (5)
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        OTELSAHİBİ VE GENEL MÜDÜR TUTUKLANDI, MAHKEME DEVAM EDİYOR

        Bolu Kartalkaya’da Grand Kartal Otel yangınıyla ilgili soruşturmada tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül ve şirket Genel Müdürü Emir Aras tutuklandı. 6 kişinin hakimlikte, 2 kişinin de savcılıkta ifadelerinin alınmasına devam ediliyor.

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