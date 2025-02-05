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        Galatasaray'a Bolu'da çiçekli karşılama

        TÜRKİYE Kupası'nda 1'inci Lig takımlarından Boluspor ile karşılaşacak Galatasaray, Bolu'da kalacağı otelin önünde çiçeklerle karşılandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 18:19 Güncelleme: 05.02.2025 - 18:25
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        Galatasaray'a Bolu'da çiçekli karşılama
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        TÜRKİYE Kupası'nda 1’inci Lig takımlarından Boluspor ile karşılaşacak Galatasaray, Bolu’da kalacağı otelin önünde çiçeklerle karşılandı.

        Türkiye Kupası C Grubu 2’nci maçında yarın saat 16.00’da Boluspor’un konuğu olacak Galatasaray maç için kara yoluyla Bolu’ya gitti. Bolu Dağı'nın eteklerinde bulunan bir otelde kalacak sarı-kırmızılılar için jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Takım otobüsünün yaklaştığı anlarda, otel çevresi barikatlar kuruldu. Ayrıca otelin önünden geçen D-100 kara yolu da ulaşıma kapatıldı. Yan yoldan otele giriş yapan sarı kırmızılılarda, teknik direktör Okan Buruk çiçeklerle karşılandı. Bolu Galatasaray Derneği yöneticileri Okan Buruk ve oyuncularla fotoğraf çektirdi.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

        -Güvenlik önlemlerinden detay

        -Okan Buruk’a çiçek verilmesi

        -Oyunculardan detaylar

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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