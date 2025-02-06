Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Iraklı genç, tartıştığı vatandaşını bıçakla öldürdü

        BOLU'da Irak uyruklu Enes Mohammed Khalafaln (17), çıkan tartışmada, husumetli olduğu vatandaşı H.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 00:13 Güncelleme: 06.02.2025 - 00:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Iraklı genç, tartıştığı vatandaşını bıçakla öldürdü
        ABONE OL

        BOLU’da Irak uyruklu Enes Mohammed Khalafaln (17), çıkan tartışmada, husumetli olduğu vatandaşı H.S. (20) tarafından bıçakla öldürüldü.

        Olay, saat 22.30 sıralarında Tabaklar Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. Aralarında bilinmeyen nedenle husumet olan Irak uyruklu H.S. ve vatandaşı Enes Mohammed Khalafaln, caddede karşılaştı. 2 genç arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında H.S., yanında bulunan bıçakla Enes Mohammed Khalafaln’ı yaraladı. Kavgayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Khalafaln, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Khalafaln, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekipleri H.S.’yi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Steinmeier ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Steinmeier ile görüştü
        F.Bahçe kupada rahat kazandı!
        F.Bahçe kupada rahat kazandı!
        Mourinho'dan sakatlık sözleri!
        Mourinho'dan sakatlık sözleri!
        Zelenskiy: Putin Belarus'u savaşa çekecek
        Zelenskiy: Putin Belarus'u savaşa çekecek
        Bakan Fidan: Gazzelilerin zorla tahliyesi kabul edilemez
        Bakan Fidan: Gazzelilerin zorla tahliyesi kabul edilemez
        İran: Trump'ın adımı başarısızlığa mahkum
        İran: Trump'ın adımı başarısızlığa mahkum
        Vasiyete itiraz ettiler
        Vasiyete itiraz ettiler
        İmamoğlu hakkında 7 yıla kadar hapis istemi
        İmamoğlu hakkında 7 yıla kadar hapis istemi
        PFDK'dan Abdülkerim kararı!
        PFDK'dan Abdülkerim kararı!
        Kar tatili haberleri gelmeye başladı!
        Kar tatili haberleri gelmeye başladı!
        Sergen Yalçın'ın acı günü: Gürsoy Yalçın vefat etti
        Sergen Yalçın'ın acı günü: Gürsoy Yalçın vefat etti
        İstanbul'da kar yağışı!
        İstanbul'da kar yağışı!
        'Endeksin 3'e katlanması lazım'
        'Endeksin 3'e katlanması lazım'
        Aksungur İHA’ya kritik alanlarda özel görev
        Aksungur İHA’ya kritik alanlarda özel görev
        Lemina G.Saray için İstanbul'da!
        Lemina G.Saray için İstanbul'da!
        Turabi hakkında yakalama kararı
        Turabi hakkında yakalama kararı
        Uçak kazaları arttı: Komplo teorileri neler?
        Uçak kazaları arttı: Komplo teorileri neler?
        İki günde iki transfer!
        İki günde iki transfer!
        Google AI konusunda sözünden döndü!
        Google AI konusunda sözünden döndü!
        Hamburger köftesinde kalp pidede kanatlı eti
        Hamburger köftesinde kalp pidede kanatlı eti

        Benzer Haberler

        Bolu'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
        Bolu'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otelin sahibinin eşine yurt dışı çıkış yasa...
        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otelin sahibinin eşine yurt dışı çıkış yasa...
        Bolu kent merkezinde hafif kar yağışı (2)
        Bolu kent merkezinde hafif kar yağışı (2)
        Bolu'da kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi
        Bolu'da kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi
        Bolu Dağı'nda 9 aracın karıştığı kaza trafiği kilitledi
        Bolu Dağı'nda 9 aracın karıştığı kaza trafiği kilitledi
        Bolu'da refüje çarpan tırın sürücüsü yaralandı
        Bolu'da refüje çarpan tırın sürücüsü yaralandı