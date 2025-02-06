Bolu'da canlı tavuk yüklü kamyon devrildi; sürücü yaralandı, yüzlerce hayvan öldü

BOLU’nun Göynük ilçesinde şoförünün karlı yolda virajı alamadığı, 3 bin canlı tavuğun yüklü olduğu kamyon şarampole devrildi. Kazada şoför yaralanırken, yüzlerce tavuk ise öldü.

Kaza, akşam saatlerinde Göynük ilçesine bağlı Hasanlar köyü mevkisinde meydana geldi. Dedeler köyünde bulunan kesimhaneye doğru seyir halinde olan M.G. yönetimindeki 14 GM 887 plakalı canlı tavuk yüklü kamyon, karlı yolda şoförünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kamyonun devrilmesiyle kasasındaki tavuklar yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan şoför M.G. ilk müdahalenin ardından Göynük Şehit Ziya Sarpkaya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kamyondan savrulan ve plastik kasalara sıkışan yüzlerce tavuk ise öldü. Kazada canlı kalan tavuklar da başka bir kamyona nakledildi. Kamyonun kasasında toplam 3 bin canlı tavuğun bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.