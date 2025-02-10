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        Bolu Dağı'nda hafif kar ve sis

        BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde hafif kar yağışı etkili olurken, sis nedeniyle görüş mesafesi de 30 metreye kadar düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 11:28 Güncelleme: 10.02.2025 - 11:30
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        Bolu Dağı'nda hafif kar ve sis
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        BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde hafif kar yağışı etkili olurken, sis nedeniyle görüş mesafesi de 30 metreye kadar düştü.

        Ankara ile İstanbul arasındaki en önemli geçiş noktalarından Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu güzergahında hafif kar yağışı aralıklarla etkili oluyor. Bolu Dağı'nda yeşil alanlar karla kaplanırken, ulaşımda aksamalar yaşanmadı. Bolu Dağı'nda sabah saatlerinden itibaren sis de etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi, 30 metreye kadar düştü.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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