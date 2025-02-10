Bolu Dağı'nda hafif kar ve sis
BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde hafif kar yağışı etkili olurken, sis nedeniyle görüş mesafesi de 30 metreye kadar düştü.
BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde hafif kar yağışı etkili olurken, sis nedeniyle görüş mesafesi de 30 metreye kadar düştü.
Ankara ile İstanbul arasındaki en önemli geçiş noktalarından Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu güzergahında hafif kar yağışı aralıklarla etkili oluyor. Bolu Dağı'nda yeşil alanlar karla kaplanırken, ulaşımda aksamalar yaşanmadı. Bolu Dağı'nda sabah saatlerinden itibaren sis de etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi, 30 metreye kadar düştü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.