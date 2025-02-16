Boluspor - Amed Sportif Faaliyetler: 0-0
STAT:AtatürkHAKEMLER: Furkan Aksuoğlu, Mehmet Akıncık, Kadir AkıllıBOLUSPOR: Çağlar Şahin Akbaba, Ali Ülgen (Dk.
STAT:Atatürk
HAKEMLER: Furkan Aksuoğlu, Mehmet Akıncık, Kadir Akıllı
BOLUSPOR: Çağlar Şahin Akbaba, Ali Ülgen (Dk.89 Isgandarlı), Fethi Özer, Onur Ulaş, Enes Alıç (Dk.77 Berk Yıldız), Oğuz Kağan Güçtekin (Dk.69 Babacar), Mukairu, Balburdia (Dk.89 Eren Erdoğan), Nogueira, Hasani (Dk.77 Liço), Aleksic
AMED SPORTİF FAALİYETLER: Erce Kardeşler, Mehmet Murat Uçar, Mehmet Yeşil, Uğur Adem Gezer, Ömer Bayram, Sinan Kurt, Moreno (Dk. 90+2 Veli Çetin), Traore, Yohan (Dk.46 Poko), Adekanye (Dk. 80 Alaettin Batuhan Tur), Keita (Dk.69 Alberk Koç)
SARI KARTLAR: Dk.70 Balburdia (Boluspor), Dk.78, Dk. 88 Alberk Koç, ( Amed Sportif Faaliyetler)
KIRMIZI KARTLAR: Dk. 51 Traore, Dk.88 Alberk Koç (Amed Sportif Faaliyetler)
1. Lig’in 25’inci haftasında oynanan Boluspor - Amed Sportif Faaliyetler mücadelesi 0-0 berabere tamamlandı.
29’uncu dakikada Boluspor atağında, sol kanattan Mukairu’nun yaptığı ortada, Aleksic topa kafayla vurdu. Kaleci Erce Kardeşler, yakın mesafede golü engelledi.
Maçın ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı.
51’inci dakikada, Amed Sportif Faaliyetler 10 kişi kaldı. VAR incelemesi sonrasında Traore, Balburdia’nın ayağına bastığı pozisyon nedeniyle kırmızı kart gördü.
88’inci dakikada Alberk Koç, Nogueira’ya yaptığı hareket sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Amed Sportif Faaliyetler 9 kişi kaldı.
Karşılaşmada gol olmayınca Boluspor - Amed Sportif Faaliyetler maçı 0-0 sona erdi.
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