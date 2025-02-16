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        Boluspor - Amed Sportif Faaliyetler: 0-0

        STAT:AtatürkHAKEMLER: Furkan Aksuoğlu, Mehmet Akıncık, Kadir AkıllıBOLUSPOR: Çağlar Şahin Akbaba, Ali Ülgen (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 15:39 Güncelleme: 16.02.2025 - 15:45
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        Boluspor - Amed Sportif Faaliyetler: 0-0
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        STAT:Atatürk

        HAKEMLER: Furkan Aksuoğlu, Mehmet Akıncık, Kadir Akıllı

        BOLUSPOR: Çağlar Şahin Akbaba, Ali Ülgen (Dk.89 Isgandarlı), Fethi Özer, Onur Ulaş, Enes Alıç (Dk.77 Berk Yıldız), Oğuz Kağan Güçtekin (Dk.69 Babacar), Mukairu, Balburdia (Dk.89 Eren Erdoğan), Nogueira, Hasani (Dk.77 Liço), Aleksic

        AMED SPORTİF FAALİYETLER: Erce Kardeşler, Mehmet Murat Uçar, Mehmet Yeşil, Uğur Adem Gezer, Ömer Bayram, Sinan Kurt, Moreno (Dk. 90+2 Veli Çetin), Traore, Yohan (Dk.46 Poko), Adekanye (Dk. 80 Alaettin Batuhan Tur), Keita (Dk.69 Alberk Koç)

        SARI KARTLAR: Dk.70 Balburdia (Boluspor), Dk.78, Dk. 88 Alberk Koç, ( Amed Sportif Faaliyetler)

        KIRMIZI KARTLAR: Dk. 51 Traore, Dk.88 Alberk Koç (Amed Sportif Faaliyetler)

        1. Lig’in 25’inci haftasında oynanan Boluspor - Amed Sportif Faaliyetler mücadelesi 0-0 berabere tamamlandı.

        29’uncu dakikada Boluspor atağında, sol kanattan Mukairu’nun yaptığı ortada, Aleksic topa kafayla vurdu. Kaleci Erce Kardeşler, yakın mesafede golü engelledi.

        Maçın ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı.

        51’inci dakikada, Amed Sportif Faaliyetler 10 kişi kaldı. VAR incelemesi sonrasında Traore, Balburdia’nın ayağına bastığı pozisyon nedeniyle kırmızı kart gördü.

        88’inci dakikada Alberk Koç, Nogueira’ya yaptığı hareket sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Amed Sportif Faaliyetler 9 kişi kaldı.

        Karşılaşmada gol olmayınca Boluspor - Amed Sportif Faaliyetler maçı 0-0 sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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