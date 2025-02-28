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        Oğlunu ağlatan çocuğu aracı ile ezen kadına 2 yıl 11 ay hapis cezası

        BOLU'da oğlunu ağlattığı gerekçesiyle Eren Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 12:27 Güncelleme: 28.02.2025 - 12:30
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        Oğlunu ağlatan çocuğu aracı ile ezen kadına 2 yıl 11 ay hapis cezası
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        BOLU'da oğlunu ağlattığı gerekçesiyle Eren Y.'ye (12) otomobili ile çarpıp, yaralanmasına neden olan Gülcan Mutlu Ulusoy (33), 2 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Olay, 11 Ağustos 2024'te Gerede ilçesi Kitirler Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta oyun oynarken Eren Y., T.U.'ya boncuk tabancasıyla boncuk attı. Ağlayarak evine giden T.U., durumu annesi Gülcan Mutlu Ulusoy'a anlattı. Sinirlenen anne Ulusoy, sokakta bisiklete binen Eren Y.'yi otomobiliyle ezdi. Otomobilin altında kalan Eren Y. yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, Gülcan Mutlu Ulusoy gözaltına alındı. Eren Y. tedavisi sonrası taburcu edilirken, şüpheli işlemleri sonrası ev hapsine çarptırıldı.

        'BERAATİMİ TALEP EDİYORUM'

        Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kendini savunamayacak durumdaki çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs etmek' suçundan yargılanan Gülcan Mutlu Ulusoy, karar duruşmasında mahkeme heyetinin karşısına çıktı. Sanık Ulusoy, "Komşuluğumun bittiğine üzgünüm. Beraatimi talep ediyorum" dedi. Mağdur çocuğun babası Selçuk Y., "Benim çocuğumun hayatı ile kumar oynadı, gerekli cezayı almasını istiyorum" diye konuştu. Mahkeme heyeti, Ulusoy'u 2 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca Ulusoy'un ev hapis cezası kaldırıldı.

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