Yarım asırdır evli çiftler sinema etkinliğinde buluştu

BOLU’da, 50 yılı aşkın süredir evliliklerini sürdüren çiftler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen sergi ve sinema etkinliğinde buluştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, ‘2025 Aile Yılı’ kapsamında, bir alışveriş merkezinde sergi ve sinema etkinliği düzenledi. Etkinlik kapsamında 50 yılı aşkın süredir evliliklerini devam ettiren çiftlerin fotoğrafları sergilendi. Serginin açılışına, Bolu Vali Yardımcısı Abdullah Abid Öztoprak, davetliler ve sergide fotoğrafı bulunan çiftler katıldı.

Serginin açılış kurdelesini kesen Vali Yardımcısı Öztoprak, “Aile Yılı dolayısıyla toplumumuzun en temel dinamiği olan aile kurumunu, 40 yıl, 50 yıl ayakta tutmuş ailelerimizle bir aradayız. Onlarla beraber fotoğraf sergisinin açılışını yapacağız akabinde güzel bir filmimiz var. Ailelerimizle beraber hep birlikte film izleyeceğiz” dedi.

Açılışın ardından, çiftler kendileri için ayrılan sinema salonunda film izledi.