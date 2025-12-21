GÜNCELLEME - Bolu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Murat Can E, tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Yaralılardan durumu ağır olan Murat Can E. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine, 5 kişi İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Abant istikametine giden sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 81 BZ 522 plakalı otomobil ile 81 BH 744 plakalı otomobil Ömerler köyü mevkisinde çarpıştı. Kazada iki otomobildeki 6 kişi yaralandı.

