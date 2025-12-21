Habertürk
        Bolu Haberleri

        Boluspor yönetiminden futbolcuların "hareketsiz" protestosuna tepki:

        Boluspor Yönetim Kurulu, dün oynanan Atko Grup Pendikspor maçının başında futbolcuların 1 dakika hareketsiz kalarak yaptıkları protestoya tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2025 - 21:02 Güncelleme: 21.12.2025 - 21:02
        Boluspor yönetiminden futbolcuların "hareketsiz" protestosuna tepki:
        Boluspor Yönetim Kurulu, dün oynanan Atko Grup Pendikspor maçının başında futbolcuların 1 dakika hareketsiz kalarak yaptıkları protestoya tepki gösterdi.

        Kulüpten yapılan açıklamada, 60 yıllık köklü geçmişi, gelenekleri ve tertemiz tarihiyle Türk futbolunun çınarlarından biri olan Boluspor’un, her zaman sporun etik değerlerine ve asaletine uygun hareket etmeyi ilke edindiği belirtildi.

        Açıklamada, yaşanan olayların camia ve kulüp yönetimi tarafından asla kabul edilemeyeceği vurgulanarak, “Boluspor isminin geçtiği her platformda ciddiyet, saygı ve profesyonellik esastır. Bu değerlere gölge düşüren hiçbir tavra müsamaha gösterilmeyecektir.” ifadelerine yer verildi.

        Olayların arka planında yer alan ve kulüp kültürüne aykırı davranışlar sergileyerek marka değerine zarar veren sorumlular hakkında gerekli incelemelerin başlatıldığı belirtilen açıklamada, ilgili kişiler hakkında “en sert ve caydırıcı yaptırımların” kulüp tarafından ivedilikle uygulanacağı kaydedildi.

        Trendyol 1. Lig’in 18. haftasında Atko Grup Pendikspor’un dün deplasmanda Boluspor’u 2-1 yendiği maçta, başlangıç düdüğünün ardından Bolusporlu futbolcular ilk pası rakip takıma verdi. Ardından her iki takımın futbolcuları da yaklaşık bir dakika boyunca hareketsiz bekledi.

        Boluspor’da oyuncuların ve takım personelinin üç aydır maaş alamadığı, futbolcuların bu nedenle söz konusu protestoyu gerçekleştirdiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

