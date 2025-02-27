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        Bolu'da kafası bidona sıkışan sahipsiz köpek kurtarıldı

        Bolu'nun Göynük ilçesinde kafası plastik bidona sıkışan sahipsiz köpek kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 18:11 Güncelleme: 27.02.2025 - 18:11
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        Bolu'da kafası bidona sıkışan sahipsiz köpek kurtarıldı
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        Bolu'nun Göynük ilçesinde kafası plastik bidona sıkışan sahipsiz köpek kurtarıldı.

        İlçeye bağlı Umurlar köyü yakınlarında çalışma yapan SEDAŞ ekipleri, kafasında bidonla dolaşan köpeği fark etti.

        Köpeği yakalamak isteyen ekipler, hayvanın kaçması üzerine Göynük Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinden destek istedi.

        Bölgeye gelen veteriner hekim, iğne kullanarak uyuşturduğu köpeğin kafasının sıkıştığı bidonu keserek çıkardı.

        Sağlık kontrolünden geçirilen hayvanın genel durumunun iyi olduğu ve doğal yaşam alanına bırakıldığı öğrenildi.

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