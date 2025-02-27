Meclis araştırma komisyonu, Grand Kartal Otel'de inceleme yaptı

TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi Otel Yangınını Araştırma Komisyonu Başkanı Selami Altınok, komisyon üyeleri ile birlikte 78 kişinin öldüğü otelde yaptıkları incelemeye ilişkin, "Bir hata, ihmal, yanlış ne derseniz deyin; bir şey var ki insanlarımız hayatını kaybetmiş. Hiç kimsenin üzerine sorumluluk almadan kenara çekilebileceği bir durum, bir olay söz konusu değil. O insanların vebali herkesin üzerinde. Herkesin burada kendi üzerine bir sorumluluk alması lazım" dedi.

Kayak merkezi Kartalkaya'da 21 Ocak'ta gece saatlerinde Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişi yaşamını yitirdi. Yangının ardından başlatılan soruşturma kapsamında 31 şüpheli gözaltına alınırken, aralarında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdürü Kenan Coşkun, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve yardımcısı ile otelin sahibi Halit Ergül'ün de aralarında bulunduğu 22 kişi tutuklandı. Devam eden geniş çaplı soruşturma kapsamında TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi Otel Yangınını Araştırma Komisyonu Başkanı, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok ve komisyon üyeleri yanan Grand Kartal Otel'de incelemelerde bulundu.

'MEMLEKETİMİZİN YÜREĞİ YANDI'

Yaklaşık 50 dakika süren incelemenin ardından Selami Altınok açıklamalarda bulundu. Altınok, "Olayın vuku bulduğu bu bölgeye geldik ve yanan otelde bu işte uzman teknik hocalarımızdan dinledik. 3 haftadır çalışıyoruz, Kültür ve Turizm Bakanlığı, AFAD, önümüzdeki hafta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Turizm Yatırımcıları Derneği ve bu işle uğraşan sivil toplum kuruluşlarını dinleyeceğiz. Belki ilerleyen süreçte burada görev almış üniversite hocalarımızla ilgili heyeti çağırıp dinleyeceğiz. Kış turizminin olduğu ve diğer turizm alanlarında iyi örnek olmuş, bugüne kadar sıkıntı yaşamamış bölgelerde inceleme yapacağız. Bu olayla ilgili bilgisi olabilecek tüm resmi ve sivil toplum kuruluşları da dahil olmak üzere hepsini dinliyoruz. Sonuçta 78 insanımız canını kaybetti. Memleketimizin yüreği yandı. Bir daha böyle olaylar yaşanmaması için neler yapabiliriz, yaşanmışlık noktasında da kimlerin ihmali, kimlerin kusuru, kimlerin yanlışı onların da tespiti noktasında Meclis araştırması boyutunda tespitini yapacağız. Komisyona bilgi veren ve yerinde inceleme yaptığımız kurumların katkılarıyla iyi bir rapor hazırlayıp, bundan sonraki süreçte bir daha böyle acı olaylar yaşanmaması için rapor hazırlayıp, bunun üzerinde Meclis'e düşen varsa yasal düzenleme Meclis'in yapacağı, yürütmenin yapabileceği işler varsa yürütmenin yapması noktasında tekliflerimizi ve önerilerimizi vereceğiz. Nereye kadar giderse gitsin araştırma komisyonumuzun hukukun kendine verdiği sınırlar içerisinde o gideceği yere kadar her şeyi araştırıp, sonuca bağlamayı düşünüyoruz" diye konuştu.