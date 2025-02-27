Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Meclis araştırma komisyonu, Grand Kartal Otel'de inceleme yaptı

        TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi Otel Yangınını Araştırma Komisyonu Başkanı Selami Altınok, komisyon üyeleri ile birlikte 78 kişinin öldüğü otelde yaptıkları incelemeye ilişkin, "Bir hata, ihmal, yanlış ne derseniz deyin; bir şey var ki insanlarımız hayatını kaybetmiş.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 16:39 Güncelleme: 27.02.2025 - 16:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Meclis araştırma komisyonu, Grand Kartal Otel'de inceleme yaptı
        ABONE OL

        TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi Otel Yangınını Araştırma Komisyonu Başkanı Selami Altınok, komisyon üyeleri ile birlikte 78 kişinin öldüğü otelde yaptıkları incelemeye ilişkin, "Bir hata, ihmal, yanlış ne derseniz deyin; bir şey var ki insanlarımız hayatını kaybetmiş. Hiç kimsenin üzerine sorumluluk almadan kenara çekilebileceği bir durum, bir olay söz konusu değil. O insanların vebali herkesin üzerinde. Herkesin burada kendi üzerine bir sorumluluk alması lazım" dedi.

        Kayak merkezi Kartalkaya'da 21 Ocak'ta gece saatlerinde Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişi yaşamını yitirdi. Yangının ardından başlatılan soruşturma kapsamında 31 şüpheli gözaltına alınırken, aralarında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdürü Kenan Coşkun, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve yardımcısı ile otelin sahibi Halit Ergül'ün de aralarında bulunduğu 22 kişi tutuklandı. Devam eden geniş çaplı soruşturma kapsamında TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi Otel Yangınını Araştırma Komisyonu Başkanı, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok ve komisyon üyeleri yanan Grand Kartal Otel'de incelemelerde bulundu.

        'MEMLEKETİMİZİN YÜREĞİ YANDI'

        Yaklaşık 50 dakika süren incelemenin ardından Selami Altınok açıklamalarda bulundu. Altınok, "Olayın vuku bulduğu bu bölgeye geldik ve yanan otelde bu işte uzman teknik hocalarımızdan dinledik. 3 haftadır çalışıyoruz, Kültür ve Turizm Bakanlığı, AFAD, önümüzdeki hafta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Turizm Yatırımcıları Derneği ve bu işle uğraşan sivil toplum kuruluşlarını dinleyeceğiz. Belki ilerleyen süreçte burada görev almış üniversite hocalarımızla ilgili heyeti çağırıp dinleyeceğiz. Kış turizminin olduğu ve diğer turizm alanlarında iyi örnek olmuş, bugüne kadar sıkıntı yaşamamış bölgelerde inceleme yapacağız. Bu olayla ilgili bilgisi olabilecek tüm resmi ve sivil toplum kuruluşları da dahil olmak üzere hepsini dinliyoruz. Sonuçta 78 insanımız canını kaybetti. Memleketimizin yüreği yandı. Bir daha böyle olaylar yaşanmaması için neler yapabiliriz, yaşanmışlık noktasında da kimlerin ihmali, kimlerin kusuru, kimlerin yanlışı onların da tespiti noktasında Meclis araştırması boyutunda tespitini yapacağız. Komisyona bilgi veren ve yerinde inceleme yaptığımız kurumların katkılarıyla iyi bir rapor hazırlayıp, bundan sonraki süreçte bir daha böyle acı olaylar yaşanmaması için rapor hazırlayıp, bunun üzerinde Meclis'e düşen varsa yasal düzenleme Meclis'in yapacağı, yürütmenin yapabileceği işler varsa yürütmenin yapması noktasında tekliflerimizi ve önerilerimizi vereceğiz. Nereye kadar giderse gitsin araştırma komisyonumuzun hukukun kendine verdiği sınırlar içerisinde o gideceği yere kadar her şeyi araştırıp, sonuca bağlamayı düşünüyoruz" diye konuştu.

        'HİÇBİR KİŞİ VEYA KURUMU DIŞLAMAYIZ'

        Selami Altınok, "Burada her şey dört dörtlük olsaydı, 78 insanımız ölmezdi. Onun için burada bir şeyler var, bir sıkıntı var, bir problem var. Bir hata, ihmal, yanlış ne derseniz deyin; bir şey var ki insanlarımız hayatını kaybetmiş. Hiç kimsenin üzerine sorumluluk almadan kenara çekilebileceği bir durum, bir olay söz konusu değil. O insanların vebali herkesin üzerinde. Herkesin burada kendi üzerine bir sorumluluk alması lazım. Bizim yazılı davetimiz standart bir araştırma komisyonunun kullandığı resmi yazıdır. İlgili bakanlıklara ve kurumlara, en az genel müdür veya başkan seviyesinde bilgi verebilecek yetkililerin görevlendirilmesini talep ettik. Kurum kimi uygun görürse onu gönderir. Kim olursa olsun, eğer komisyon olarak faydalanabileceğimiz bilgileri varsa çağırırız. Hiçbir kişi veya kurumu dışlamayız. Hukuki gereklilik çerçevesinde çağırdığımız kişiler komisyona gelmek zorundadır. Burada siyasi hesaplarla hareket edemeyiz. Hem milletimize hem de hayatını kaybeden 78 vatandaşımızın ailelerine karşı sorumluyuz. O yüzden bu konuyu siyasi tartışmalara çekmeden, tamamen objektif ve adaletli bir şekilde incelemeye devam edeceğiz. Küçük hesaplarla değil, bundan sonra benzer acıların yaşanmaması için çalışacağız" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İmamoğlu'na bilirkişi iddianamesi! 12 Haziran'da hakim karşısına çıkacak
        İmamoğlu'na bilirkişi iddianamesi! 12 Haziran'da hakim karşısına çıkacak
        DEM heyetinin Öcalan görüşmesi bitti
        DEM heyetinin Öcalan görüşmesi bitti
        Bekçilikten döner zinciri patronluğuna! 'Maydonoz'un 1 numarasının ifadesi çıktı!
        Bekçilikten döner zinciri patronluğuna! 'Maydonoz'un 1 numarasının ifadesi çıktı!
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Aidat kirayı geçerse farkı ev sahibi ödeyecek
        Aidat kirayı geçerse farkı ev sahibi ödeyecek
        Döviz mevduatlarında 1.5 yılın en hızlı artışı
        Döviz mevduatlarında 1.5 yılın en hızlı artışı
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        Buket çocuklarını okuldan alacaktı... Eski eşe yaylım ateşi!
        Buket çocuklarını okuldan alacaktı... Eski eşe yaylım ateşi!
        Lemina taşları yerinden oynatıyor
        Lemina taşları yerinden oynatıyor
        Trafikteki kavgada ünlü mimarı öldüren polis hakkında iddianame!
        Trafikteki kavgada ünlü mimarı öldüren polis hakkında iddianame!
        Nadir ve tanısı konulamayan 12 hastalık tespit edildi
        Nadir ve tanısı konulamayan 12 hastalık tespit edildi
        G.Saray'da hedef çeyrek final!
        G.Saray'da hedef çeyrek final!
        Mahkemeden Şener'in oğlu için karar!
        Mahkemeden Şener'in oğlu için karar!
        Ünlü oyuncu ve eşi ölü bulundu
        Ünlü oyuncu ve eşi ölü bulundu
        Gaziantep'te zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti!
        Gaziantep'te zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti!
        Trump kabinesini ilk kez topladı
        Trump kabinesini ilk kez topladı
        Modern flört dünyasının yeni kavramı: "Benching" nedir?
        Modern flört dünyasının yeni kavramı: "Benching" nedir?
        "Detay vermeye utanıyorum"
        "Detay vermeye utanıyorum"
        Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı
        Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı
        Sık sık acıkmanızın nedeni bu olabilir!
        Sık sık acıkmanızın nedeni bu olabilir!

        Benzer Haberler

        Bolu'da dolandırıcılık davalarında yargılanan 2 sanığa hapis cezası
        Bolu'da dolandırıcılık davalarında yargılanan 2 sanığa hapis cezası
        Bolu'dan kısa kısa
        Bolu'dan kısa kısa
        Yarım asırdır evli çiftler sinema etkinliğinde buluştu
        Yarım asırdır evli çiftler sinema etkinliğinde buluştu
        Bolu'da avcılık kursuna katılanlara sertifikaları verildi
        Bolu'da avcılık kursuna katılanlara sertifikaları verildi
        Bolu'da göl ve göletlerin yüzeyi dondu
        Bolu'da göl ve göletlerin yüzeyi dondu
        2 katlı ahşap evde yangın; 1 ölü, 1 yaralı
        2 katlı ahşap evde yangın; 1 ölü, 1 yaralı