        Bolu'da özel öğrenciler aileleri eşliğinde şambrelle karda kaydı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2026 - 12:06 Güncelleme: 13.01.2026 - 12:06
        Bolu'da eğitim gören özel öğrenciler, dönem sonu etkinliğinde aileleriyle şambrelle karda kaydı.

        Sarıcalar Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" doğrultusunda uygulamaya başlanan "Dönem Sonu Kültür, Sanat ve Spor Faaliyetleri Haftası" kapsamında "Aile ve Oyun" etkinliği düzenlendi.

        Özel öğrenciler, okul bahçesinde oluşturulan alanda şambrelle kayak yaptı.

        Ailelerin ve öğretmenlerin de katıldığı etkinlikte, öğrenciler doyasıya mutluluk yaşadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

