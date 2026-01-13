Bolu'da özel öğrenciler aileleri eşliğinde şambrelle karda kaydı

Ailelerin ve öğretmenlerin de katıldığı etkinlikte, öğrenciler doyasıya mutluluk yaşadı.

Sarıcalar Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" doğrultusunda uygulamaya başlanan "Dönem Sonu Kültür, Sanat ve Spor Faaliyetleri Haftası" kapsamında "Aile ve Oyun" etkinliği düzenlendi.

