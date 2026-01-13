Bolu'dan kısa kısa

Bolu Valiliğinden 1 hafta içinde yaşanan asayiş, kaçakçılık, narkotik ve göçmen kaçakçılğı suçları ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Bolu Valiliği'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, 5-11 Ocak'ta İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgelerinde narkotik suçlarla mücadele kapsamında 15 operasyon düzenlendiği bildirildi.

Operasyonlarda yakalanan 15 şüpheliden 2'sinin tutuklandığı belirtilen açıklamada, farklı türlerde uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği ifade edildi.

Açıklamada, asayiş suçlarıyla mücadele kapsamında 289 asayiş olayının faili olduğu değerlendirilen 115 şüpheliden 2'sinin tutuklandığı belirtilerek, ayrıca haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 38 şüphelinin yakalandığı, bunlardan 12'sinin tutuklandığı kaydedildi.

Açıklamada, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında yapılan 4 operasyonda 2 şüpheli hakkında işlem yapıldığı, 1 litre sahte alkol, 39 sahte alkol malzemesi ve 11 bin 300 adet dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildiği belirtildi.

