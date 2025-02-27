Bolu'dan kısa kısa

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde ramazan ayı öncesi denetim gerçekleştirildi.

Yeniçağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri fırın, kasap ve marketlerde denetim yaptı.

Ekipler, denetimlerde ürünlerin gramajları, son kullanma tarihleri ve fiyat etiketlerini kontrol etti.

Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar, vatandaşların güvenli ve sağlıklı alışveriş yapmalarını sağlamak için ramazan boyunca denetimlerin süreceğini kaydetti.

- Yeniçağa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinin Olağan Genel Kurulu yapıldı

Yeniçağa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinin Olağan Genel Kurulu Yeniçağa Gençlik Spor Lokalinde yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yapılan genel kurulda, mevcut başkan Halit Ölmez yeniden seçildi.

Genel kurulun ardından konuşan Ölmez, kendisine güvenen esnafa teşekkür ederek, esnafın sorunlarını gidermek için görüşmeleri yaptıklarını, her zaman onların yanında olduklarını belirtti.