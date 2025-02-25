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        Bolu'da yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu 6 kişi yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 03:22 Güncelleme: 25.02.2025 - 03:35
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        Bolu'da yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu 6 kişi yaralandı
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        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

        M.Ö. idaresindeki 59 KS 104 plakalı yolcu otobüsü, Kuzuören Dağlı köyü yakınlarında M.A. yönetimindeki 63 AEV 732 plakalı tıra arkadan çaptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan otobüsteki 6 kişi, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Bolu kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

        Kazanın ardından otobüste bulunan yolcular, başka bir otobüse aktarıldı.

        Ulaşımın kontrollü sağlandığı yolda, kaza yapan araçların kaldırılması için çalışma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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