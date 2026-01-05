Habertürk
        Boluspor, Vanspor FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Trendyol 1. Lig ekibi Boluspor, deplasmanda oynayacağı İmaj Altyapı Vanspor FK maçının hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 18:02 Güncelleme: 05.01.2026 - 18:02
        Boluspor, Vanspor FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Trendyol 1. Lig ekibi Boluspor, deplasmanda oynayacağı İmaj Altyapı Vanspor FK maçının hazırlıklarına devam etti.

        Bolu ekibi, Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerinde teknik direktör Ertuğrul Arslan gözetiminde idmana çıktı.

        Isınma koşusuyla başlayan antrenman, teknik ve taktik ağırlıklı çalışmayla tamamlandı.

        Bolu temsilcisi, yarın yapacağı idmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

        Ligde 29 puanla 8'inci sırada yer alan kırmızı beyazlı ekip, İmaj Altyapı Vanspor FK ile 9 Ocak Cuma günü Van Atatürk Stadyumu'nda karşılaşacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

