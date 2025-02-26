Bolu'da avcılık kursuna katılanlara sertifikaları verildi

Kaçak avcılığın önüne geçmek için düzenlenen kursların ilerleyen günlerde il merkezi ve diğer ilçelerde de devam edeceği belirtildi.

Kurslarda başarılı olan ve kurs bitirme belgelerini almaya hak kazanan 81 kişiye sertifikaları verildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğü koordinesinde, Halk Eğitim Merkezlerince Merkez ilçe, Mudurnu, Seben ve Kıbrıscık ilçelerinde kurslar düzenlendi.

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