Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da avcılık kursuna katılanlara sertifikaları verildi

        Bolu'da Avcı Eğitim Kursunu tamamlayan 81 kişiye sertifikaları verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 19:50 Güncelleme: 26.02.2025 - 20:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da avcılık kursuna katılanlara sertifikaları verildi
        ABONE OL

        Bolu'da Avcı Eğitim Kursunu tamamlayan 81 kişiye sertifikaları verildi.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğü koordinesinde, Halk Eğitim Merkezlerince Merkez ilçe, Mudurnu, Seben ve Kıbrıscık ilçelerinde kurslar düzenlendi.

        Kurslarda başarılı olan ve kurs bitirme belgelerini almaya hak kazanan 81 kişiye sertifikaları verildi.

        Kaçak avcılığın önüne geçmek için düzenlenen kursların ilerleyen günlerde il merkezi ve diğer ilçelerde de devam edeceği belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Zelenskiy cuma günü ABD'de
        Zelenskiy cuma günü ABD'de
        Öcalan'ın "silah bırakın" çağrısı 2-3 gün içinde gelebilir
        Öcalan'ın "silah bırakın" çağrısı 2-3 gün içinde gelebilir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Lavrov: Barış gücüne dair herhangi bir seçeneği düşünmüyoruz
        Lavrov: Barış gücüne dair herhangi bir seçeneği düşünmüyoruz
        F.Bahçe'den TFF'ye yabancı hakem talebi!
        F.Bahçe'den TFF'ye yabancı hakem talebi!
        "Benim babam nasıl ırkçı olabilir?"
        "Benim babam nasıl ırkçı olabilir?"
        Karlı yolda düştü, hayatını kaybetti
        Karlı yolda düştü, hayatını kaybetti
        İlk hedef 350 dolar
        İlk hedef 350 dolar
        Araçtaki yangında can verdiler: 1'i bebek 2 ölü, 2 yaralı
        Araçtaki yangında can verdiler: 1'i bebek 2 ölü, 2 yaralı
        26 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        26 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        Motokuryeye öldüresiye çarpmıştı! İlk görüntüler ortaya çıktı!
        Motokuryeye öldüresiye çarpmıştı! İlk görüntüler ortaya çıktı!
        ATM'lerde yüz tanıma dönemi başlıyor
        ATM'lerde yüz tanıma dönemi başlıyor
        Görünümü 'Olay' oldu
        Görünümü 'Olay' oldu
        Alman devinden Arda Güler'e kanca!
        Alman devinden Arda Güler'e kanca!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Almanya'da seçim sonuçları nasıl yankılandı?
        Almanya'da seçim sonuçları nasıl yankılandı?
        İnan Kıraç Adli Tıp Kurumu’nda
        İnan Kıraç Adli Tıp Kurumu’nda
        Elektrik kesintisi ülkenin yüzde 99'unu etkiledi, OHAL ilan edildi!
        Elektrik kesintisi ülkenin yüzde 99'unu etkiledi, OHAL ilan edildi!
        Savcılıktan İÜ’ye ‘diploma’ yazısı
        Savcılıktan İÜ’ye ‘diploma’ yazısı
        "Beni küçük düşürdün" davası açacak
        "Beni küçük düşürdün" davası açacak

        Benzer Haberler

        Bolu'da göl ve göletlerin yüzeyi dondu
        Bolu'da göl ve göletlerin yüzeyi dondu
        2 katlı ahşap evde yangın; 1 ölü, 1 yaralı
        2 katlı ahşap evde yangın; 1 ölü, 1 yaralı
        Bolu'da evde çıkan yangında 1 kişi öldü
        Bolu'da evde çıkan yangında 1 kişi öldü
        Bolu'da yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu 6 kişi yaralandı
        Bolu'da yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu 6 kişi yaralandı
        Bolu'nun içme suyu kaynağı Gölköy Barajı'nda su seviyesi tam doluluğa ulaşt...
        Bolu'nun içme suyu kaynağı Gölköy Barajı'nda su seviyesi tam doluluğa ulaşt...
        Bolu'da düzenlenen "UDEG III. Uluslararası Diş Hekimliği Eğitimi Kongresi"...
        Bolu'da düzenlenen "UDEG III. Uluslararası Diş Hekimliği Eğitimi Kongresi"...