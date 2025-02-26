Bolu'da göl ve göletlerin yüzeyi dondu

Dörtdivan ilçesinde ise sıfırın altında 6 derece olan hava sıcaklığı sonrasında Hacetler Göleti ile Akıncılar Yaylası'ndaki göletlerin yüzeyi dondu.

Bolu'nun Yeniçağa ve Dörtdivan ilçelerinde bulunan göl ve göletlerin yüzeyi buz tuttu.

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