Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da göl ve göletlerin yüzeyi dondu

        Bolu'nun Yeniçağa ve Dörtdivan ilçelerinde bulunan göl ve göletlerin yüzeyi buz tuttu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 10:07 Güncelleme: 26.02.2025 - 10:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da göl ve göletlerin yüzeyi dondu
        ABONE OL

        Bolu'nun Yeniçağa ve Dörtdivan ilçelerinde bulunan göl ve göletlerin yüzeyi buz tuttu.

        Bölgede etkili olan soğuk hava nedeniyle hava sıcaklıkları gece saatlerinde sıfırın altına düştü.

        Hava sıcaklığının sıfırın altında 6,4 derece ölçüldüğü Yeniçağa'da bulunan Yeniçağa Gölü'nün yüzeyini buz kapladı.

        Dörtdivan ilçesinde ise sıfırın altında 6 derece olan hava sıcaklığı sonrasında Hacetler Göleti ile Akıncılar Yaylası'ndaki göletlerin yüzeyi dondu.

        Yetkililer, vatandaşları göl ve göletlerin yüzeyini kaplayan buzların üzerine çıkmamaları konusunda uyardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cep telefonundan sinyal alındı... Acı haber kahretti!
        Cep telefonundan sinyal alındı... Acı haber kahretti!
        Trump'tan skandal Gazze paylaşımı
        Trump'tan skandal Gazze paylaşımı
        Elektrik kesintisi ülkenin yüzde 99'unu etkiledi, OHAL ilan edildi!
        Elektrik kesintisi ülkenin yüzde 99'unu etkiledi, OHAL ilan edildi!
        İzmir'de dehşet! Kahvenin önünde babasını öldürdü!
        İzmir'de dehşet! Kahvenin önünde babasını öldürdü!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Maden kazaları böyle azaldı
        Maden kazaları böyle azaldı
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        "Beni küçük düşürdün" davası açacak
        "Beni küçük düşürdün" davası açacak
        Çayın mucizevi etkisini ortaya çıkaran çalışma!
        Çayın mucizevi etkisini ortaya çıkaran çalışma!
        İkisi de kanser hastasıydı... Ayrılmışlardı... Aynı evde can verdiler!
        İkisi de kanser hastasıydı... Ayrılmışlardı... Aynı evde can verdiler!
        İstanbul'u birlikte gezdiler
        İstanbul'u birlikte gezdiler
        TCMB'den 1 günde 5.1 milyar dolarlık döviz satışı
        TCMB'den 1 günde 5.1 milyar dolarlık döviz satışı
        İllerin milletvekili sayıları belli oldu
        İllerin milletvekili sayıları belli oldu
        Trump duyurdu: "Altın kart satacağız"
        Trump duyurdu: "Altın kart satacağız"
        Kripto parada yeni dönem başladı
        Kripto parada yeni dönem başladı
        Böcek ama çok anlamlı... Adı: Neslihanae
        Böcek ama çok anlamlı... Adı: Neslihanae
        İsrail'de zorunlu askerlik karşıtı protesto
        İsrail'de zorunlu askerlik karşıtı protesto
        Sahte sigorta can yakar
        Sahte sigorta can yakar
        Tesla'nın piyasa değeri 1 trilyon doların altında
        Tesla'nın piyasa değeri 1 trilyon doların altında
        Ev temizliğinde doğru bilinen yanlışlar!
        Ev temizliğinde doğru bilinen yanlışlar!

        Benzer Haberler

        2 katlı ahşap evde yangın; 1 ölü, 1 yaralı
        2 katlı ahşap evde yangın; 1 ölü, 1 yaralı
        Bolu'da evde çıkan yangında 1 kişi öldü
        Bolu'da evde çıkan yangında 1 kişi öldü
        Bolu'da yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu 6 kişi yaralandı
        Bolu'da yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu 6 kişi yaralandı
        Bolu'nun içme suyu kaynağı Gölköy Barajı'nda su seviyesi tam doluluğa ulaşt...
        Bolu'nun içme suyu kaynağı Gölköy Barajı'nda su seviyesi tam doluluğa ulaşt...
        Bolu'da düzenlenen "UDEG III. Uluslararası Diş Hekimliği Eğitimi Kongresi"...
        Bolu'da düzenlenen "UDEG III. Uluslararası Diş Hekimliği Eğitimi Kongresi"...
        Şambrelle kayarken çukura uçtular
        Şambrelle kayarken çukura uçtular