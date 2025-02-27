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        Bolu'da dolandırıcılık davalarında yargılanan 2 sanığa hapis cezası

        Bolu'da dolandırıcılık davalarında yargılanan 2 sanığa 3 yıl 9 ay ve 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 11:03 Güncelleme: 27.02.2025 - 11:03
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        Bolu'da dolandırıcılık davalarında yargılanan 2 sanığa hapis cezası
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        Bolu'da dolandırıcılık davalarında yargılanan 2 sanığa 3 yıl 9 ay ve 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

        1. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın duruşmasına, telefonla aradığı M.D'ye kendisini banka görevlisi olarak tanıtıp, faizsiz kredi verme bahanesiyle 85 bin 400 lira dolandırdığı iddia edilen tutuksuz sanık İ.A. SEGBİS ile katıldı, M.D. ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

        Duruşmada söz verilen sanık İ.A, suçsuz olduğunu savundu, beraatini talep etti.

        Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı, dolandırıcılık suçundan 3 yıl 9 ay hapis ve 166 bin 660 lira idari para cezasına çarptırdı.

        Aynı mahkemede görülen diğer davanın duruşmasına, devre mülkünü yabancılara döviz karşılığında satacağı bahanesiyle kredi kartı bilgilerini aldığı M.Ö'nün hesabından 15 bin lira kredi çektiği öne sürülen tutuklu sanık M.V, cezaevinden SEGBİS ile katıldı, müşteki M.Ö. ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

        Müşteki M.Ö. yaşadığı maddi kaybın ve mağduriyetinin giderilmediğini dile getirerek, şikayetinin devam ettiğini belirtti.

        Söz verilen sanık M.V, hakkındaki iddiaları reddederek, suçsuz olduğunu ileri sürdü.

        Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa, "dolandırıcılık" suçundan 4 yıl 2 ay hapis ve 6 bin 660 lira adli para cezası verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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