TBMM Kartalkaya'daki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu, Grand Kartal Otel'de incelemelerde bulundu

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Grand Kartal Otel'deki incelemelerine ilişkin, "Burada her şey dört dörtlük olsaydı 78 insanımız ölmezdi. Onun için burada bir şeyler var. Bir sıkıntı, bir problem var. Bir hata, yanlış, ihmal ne derseniz deyin bir şeyler var ki o insanlarımız hayatını kaybetti." dedi.

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta meydana gelen yangın faciasının tüm boyutlarıyla araştırılarak ilgili kurum ve kuruluşların sorumluluklarının tespit edilmesi ve benzer olayların önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu üyeleri, Bolu'ya geldi.

Heyet, yangının meydana geldiği otel ve çevresinde incelemede bulundu.

Komisyon Başkanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok ve komisyon üyesi milletvekillerinin yanı sıra komisyon uzmanı ve görevlilerinin de yer aldığı heyet, yetkililerden bilgi aldı.

İncelemenin ardından gazetecilere açıklama yapan Altınok, yangını araştırma, sorumlu kurumların tespiti ve benzer acı olayların bir daha yaşanmaması için yapılabilecekler noktasında TBMM Genel Kurulunun Araştırma Komisyonunu kurduğunu anımsattı.

Altınok, komisyonda görev yapan her siyasi partiden milletvekilleriyle olayın vuku bulduğu bölgeye geldiklerini, inceleme yaptıklarını ve yetkililerden bilgi aldıklarını belirterek, "Üç haftadır çalışıyoruz. Önceki süreçte Kültür ve Turizm Bakanlığını, AFAD'ı dinledik. Önümüzdeki hafta Çalışma Bakanlığını, Turizm Yatırımcılar Derneği ve buna benzer sivil toplum kuruluşlarını dinleyeceğiz. Belki ilerleyen süreçte burada görev almış üniversite hocalarımızla alakalı heyeti çağırıp dinleyeceğiz." diye konuştu.

Yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Altınok, şöyle devam etti:

"Bir daha böyle olayların yaşanmaması için neler yapabiliriz, yaşanması noktasında da kimlerin ihmali, kusuru yanlışı var, adli boyutuyla değil ama Meclis araştırması boyutuyla tespitini yapacağız. Sonuçta da değerli arkadaşlarımızın katkılarıyla komisyonumuza gelen, bilgi veren ve yerinde inceleme yaptığımız kurumların katkılarıyla bundan sonraki süreçte bir daha böyle acı olayların yaşanmaması için rapor hazırlayıp bunun üzerinden Meclisin üzerine düşen varsa yasal düzenleme açısından Meclisin yapabileceklerini, yürütmenin yapabileceği işler varsa yürütmenin yapabilmesi noktasında tekliflerimizi, önerilerimizi vereceğiz."

Altınok, herkesin üzerine düşen görevi yapması gerektiğini dile getirerek, "Yapmayanlarla alakalı da Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da ifadeleri vardı. Araştırma Komisyonumuz, hukukun kendine verdiği sınırlar içerisinde nereye kadar giderse gitsin her şeyi araştırıp sonuca bağlamayı düşünüyoruz." dedi. - "Hiç kimsenin üzerine sorumluluk almadan kenara çekilebileceği durum söz konusu değil" Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Altınok, "Bize bilgi veren hocalarımız yangının başladığı yer, yayılma noktası, yangın merdivenleri, nerede yanmış nerede yanmamış, kullanılan malzemeler noktasında ve elde ettikleri bilgiler noktasında açıklamalar yaptılar. İhmalden ziyade burada her şey dört dörtlük olsaydı 78 insanımız ölmezdi. Onun için burada bir şeyler var. Bir sıkıntı, bir problem var. Bir hata, yanlış, ihmal ne derseniz deyin bir şeyler var ki o insanlarımız hayatını kaybetti. Öyle hiç kimsenin üzerine sorumluluk almadan kenara çekilebileceği durum, olay söz konusu değil. O insanların vebali herkesin üzerinde. Herkesin bundan kendi üzerine sorumluluk alması lazım geldiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı. Altınok, Cumhuriyet Başsavcılığının adli soruşturmayı sürdürdüğüne işaret ederek, komisyonun görevinin de olayda kurumsal sorumlulukların tespiti ve bundan sonra bu gibi olayların meydana gelmemesi için alınacak tedbirlerin araştırılması olduğunu anlattı. Komisyon raporunu Meclise sunacaklarını belirten Altınok, şunları kaydetti: "İdarenin yapması lazım gelen, yerel yönetimlerin, merkez yönetiminin yapması lazım gelenler varsa orada tavsiyelerimiz onlara yönelik olacak. Yasal sıkıntılardan veya eksiklerden ziyade uygulamadan kaynaklanan sıkıntılar da varsa o uygulamaların daha sağlıklı yürüyebilmesi için neler yapılması noktasında da tavsiyelerimizi ilgili birimlere, kurumlara ileteceğiz." Altınok, 78 kişinin hayatını kaybettiği olayda hiç kimsenin, hiçbir kurumun "sorumsuz" olduğunu söyleyemeyeceğini vurgulayarak, "Vebali kendi üzerine yüklemesi lazım gelir. 'Ben sorumsuzum, başkası sorumlu, öbür kurum daha çok sorumlu' diyerek bu işin içinden çıkma şansımız yoktur. Vicdanı olan herkes bu yangından, bu acıdan kendi yüreğinde pay çıkarması lazım geliyor diye düşünüyorum." dedi.