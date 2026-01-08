Habertürk
        Bolu Haberleri

        Bolu'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

        Bolu'da düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2026 - 10:06 Güncelleme: 08.01.2026 - 10:06
        Bolu'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
        Bolu'da düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

        Analiz çalışmaları sonucu iki aracı durduran ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Operasyonda yakalanan Afganistan uyruklu 13 düzensiz göçmenin ise ülkelerine geri gönderilmesi için işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

