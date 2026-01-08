Bolu'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

Operasyonda yakalanan Afganistan uyruklu 13 düzensiz göçmenin ise ülkelerine geri gönderilmesi için işlem başlatıldı.

Analiz çalışmaları sonucu iki aracı durduran ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

