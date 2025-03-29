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        Bolu geçişinde otoyolda yoğun bayram trafiği

        RAMAZAN Bayramı tatili için araçlarıyla memleketlerine gitmek için yola çıkanlar, Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde yoğunluk oluşturdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 09:38 Güncelleme: 29.03.2025 - 09:38
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        Bolu geçişinde otoyolda yoğun bayram trafiği
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        RAMAZAN Bayramı tatili için araçlarıyla memleketlerine gitmek için yola çıkanlar, Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişinde yoğunluk oluşturdu.

        9 güne çıkan Ramazan Bayramı tatili için vatandaşlar memleketlerine gitmek için yollara düştü. Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişinin Ankara yönünde araç yoğunluğu oluştu. Yoğunluk nedeniyle sürücüler yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Jandarma ekipleri de otoyol güzergahı üzerinde denetimlerini artırdı. Trafik yoğunluğunun gün içerisinde devam etmesi bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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