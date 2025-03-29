Bolu geçişinde otoyolda yoğun bayram trafiği

9 güne çıkan Ramazan Bayramı tatili için vatandaşlar memleketlerine gitmek için yollara düştü. Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişinin Ankara yönünde araç yoğunluğu oluştu. Yoğunluk nedeniyle sürücüler yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Jandarma ekipleri de otoyol güzergahı üzerinde denetimlerini artırdı. Trafik yoğunluğunun gün içerisinde devam etmesi bekleniyor.

RAMAZAN Bayramı tatili için araçlarıyla memleketlerine gitmek için yola çıkanlar, Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişinde yoğunluk oluşturdu.

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