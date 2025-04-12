Bolu Dağı'nda kar yağışı (2)

Bolu kent merkezinde de kar yağışı etkili olurken, kar kalınlığı 15 santime ulaştı. Sabah saatlerinde iş yerlerini açan vatandaşlar belediye personelleriyle birlikte kar temizliği yaptı.

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