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        Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada

        BOLU'daotomobil ile motosikletin çarptığı, 1 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 10:33 Güncelleme: 16.04.2025 - 10:35
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        Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada
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        BOLU'daotomobil ile motosikletin çarptığı, 1 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Aktaş Mahallesi Taşhancılar Caddesi'nde meydana geldi. Ara yoldan çıkarak karşı yola geçen Ahmet Güler yönetimindeki otomobil ile Arda Güneç (17) idaresindeki motosiklet çarpıştı. Kazada Güneç, hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Diğer yandan kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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