Sanatçı, iş insanı, rekortmenler ve sporcuların ayakkabıları bu müzede

BOLU'nun Gerede ilçesinde; sanatçılar, iş insanları ve sporculara ait ayakkabılar ile Trabzon’un Maçka ilçesinde şehit edilen Eren Bülbül’ün kara lastiklerinin de sergilendiği 'Yaşayan Ayakkabı Müzesi', ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Müzenin kurucusu Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nden Doç. Dr. Nurettin Akçakale, müzedeki ayakkabıların her geçen gün arttığını belirterek, "Müzede ziyaretçilerin en çok ilgisini 246,5 santimetre boyuyla, 'Dünyanın en uzun insanı' rekoru ile Guinness Rekorlar Kitabı’na giren Sultan Kösen’in 60 numaralı ayakkabısı ve Samsun Çarşamba’dan gelen 17 numaralı giyilebilir en küçük külhanbeyi ayakkabısı çekiyor" dedi.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gerede Meslek Yüksekokulu Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü Başkanı Doç. Dr. Nurettin Akçakale tarafından 2012 yılında kurulan 'Yaşayan Ayakkabı Müzesi', her geçen gün büyüyor. Koleksiyonunda ünlü sanatçılar, iş insanları, sporcular ve gazetecilerin müzeye gönderdiği ayakkabıların yer aldığı müzeye getirilen ayakkabılarla, sergi alanındaki vitrinler de tamamen doldu.

Türkiye’de ve dünyada tanınmış kişilerin ayakkabılarını bir araya getirmek için yola çıktıklarını anlatan Doç. Dr. Nurettin Akçakale, "Dünyanın birçok ülkesinde ayakkabı müzeleri var ancak bu tarz bir müze hiçbir yerde yok. Biz Türkiye'de ve dünyada topluma mal olmuş insanların, şehitlerimizin, tanınmış kişilerin, sanatçıların, sporcuların, şarkıcıların, şairlerin, ressamların, yazar ve devlet adamlarımızın ayakkabılarını bir araya getirmek için bu işe başladık. Şu an müzede sergilenen 250 çiftin üzerinde ayakkabı var. Amerika'dan dahi müzemiz için zaman zaman ayakkabılar geliyor" diye konuştu.