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        Sanatçı, iş insanı, rekortmenler ve sporcuların ayakkabıları bu müzede

        BOLU'nun Gerede ilçesinde; sanatçılar, iş insanları ve sporculara ait ayakkabılar ile Trabzon'un Maçka ilçesinde şehit edilen Eren Bülbül'ün kara lastiklerinin de sergilendiği 'Yaşayan Ayakkabı Müzesi', ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 10:11 Güncelleme: 17.04.2025 - 10:15
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        Sanatçı, iş insanı, rekortmenler ve sporcuların ayakkabıları bu müzede
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        BOLU'nun Gerede ilçesinde; sanatçılar, iş insanları ve sporculara ait ayakkabılar ile Trabzon’un Maçka ilçesinde şehit edilen Eren Bülbül’ün kara lastiklerinin de sergilendiği 'Yaşayan Ayakkabı Müzesi', ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Müzenin kurucusu Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nden Doç. Dr. Nurettin Akçakale, müzedeki ayakkabıların her geçen gün arttığını belirterek, "Müzede ziyaretçilerin en çok ilgisini 246,5 santimetre boyuyla, 'Dünyanın en uzun insanı' rekoru ile Guinness Rekorlar Kitabı’na giren Sultan Kösen’in 60 numaralı ayakkabısı ve Samsun Çarşamba’dan gelen 17 numaralı giyilebilir en küçük külhanbeyi ayakkabısı çekiyor" dedi.

        Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gerede Meslek Yüksekokulu Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü Başkanı Doç. Dr. Nurettin Akçakale tarafından 2012 yılında kurulan 'Yaşayan Ayakkabı Müzesi', her geçen gün büyüyor. Koleksiyonunda ünlü sanatçılar, iş insanları, sporcular ve gazetecilerin müzeye gönderdiği ayakkabıların yer aldığı müzeye getirilen ayakkabılarla, sergi alanındaki vitrinler de tamamen doldu.

        Türkiye’de ve dünyada tanınmış kişilerin ayakkabılarını bir araya getirmek için yola çıktıklarını anlatan Doç. Dr. Nurettin Akçakale, "Dünyanın birçok ülkesinde ayakkabı müzeleri var ancak bu tarz bir müze hiçbir yerde yok. Biz Türkiye'de ve dünyada topluma mal olmuş insanların, şehitlerimizin, tanınmış kişilerin, sanatçıların, sporcuların, şarkıcıların, şairlerin, ressamların, yazar ve devlet adamlarımızın ayakkabılarını bir araya getirmek için bu işe başladık. Şu an müzede sergilenen 250 çiftin üzerinde ayakkabı var. Amerika'dan dahi müzemiz için zaman zaman ayakkabılar geliyor" diye konuştu.

        ÜNLÜ İSİMLERİN AYAKKABILARI DA VAR

        Doç. Dr. Akçakale, müze için, topluma mal olmuş ve tanınmış kişilerden birer çift ayakkabı ve bir yazı istediklerini ifade ederek şunları söyledi:

        "Müzede ayakkabıların ve gönderilen yazıların yanı sıra ayakkabı imalatında kullanılan aletler ve malzemeler, ayakkabı ile ilgili tablolar ve seramik çalışmaları da sergileniyor. Müzede, Trabzon’un Maçka ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensupları tarafından 15 yaşında şehit edilen Eren Bülbül’ün kara lastikleri de sergileniyor. Kara lastikler, müzede ziyaretçilerin en çok hüzünlendiği emanet. Sergide ayrıca Erkan Yolaç, Ahmet Kaya, Neşe Karaböcek, Berkant, Nilüfer, Kenan Işık, Hidayet Türkoğlu, Rüştü Reçber, Rifat Hisarcıklıoğlu, Sinan Şamil Sam, Kartal Tibet, Mete Gazoz, Garo Mafyan, Mehmet Ali Birand, Belkıs Akkale, Münir Özkul gibi ünlü isimlerin ayakkabıları sergileniyor. Müzede ziyaretçilerin en çok ilgisini 246,5 santim boyu ile 'Dünyanın en uzun insanı' rekoru ile Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Sultan Kösen'in 60 numaralı ayakkabısı, Guinness Rekorlar Kitabı'na 215,16 santimetre boyuyla giren 'Dünyanın en uzun kadını' Rümeysa Gelgi'nin gönderdiği 51 numara ayakkabıları, Van'dan gelen reşik, Kahramanmaraş'tan gelen yemeniler, Hollanda'dan gelen sabo türü geleneksel ayakkabı, Fas'tan ve Cezayir'den gelen ayakkabılar, Kazakistan'dan gelen keçe türü ayakkabı, İspanya'dan gelen flamenko ayakkabısı ile telkari işlemeli terlikler çekiyor."

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri
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