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        Bolu'da, tartıştığı çifti bıçakla yaraladı

        BOLU'nun Gerede ilçesinde E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 20:06 Güncelleme: 24.04.2025 - 20:10
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        Bolu'da, tartıştığı çifti bıçakla yaraladı
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        BOLU’nun Gerede ilçesinde E.P., evlerinde tartıştığı İ.G. ve eşi Z.G.’yi bıçakladı. Yaralı çift hastaneye kaldırılırken, E.P.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Olay, sabah saatlerinde Gerede ilçesine bağlı Mircekiraz köyü yaylasında meydana geldi. Yaylada kalan İ.G. ile eşi Z.G., evlerinde E.P. ile tartıştı. Yaşanan tartışmanın ardından E.P., bıçakla İ.G. ve Z.G. çiftine saldırdı. Bıçaklanarak yaralanan İ.G. ve Z.G.’nin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çift, olay yerindeki ilk müdahaleleri sonrası Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılıp, tedaviye alındı. İ.G.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Jandarma ekipleri olay yerinden kaçan E.P.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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