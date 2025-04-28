Kartalkaya'ki yangın faciasında ölen doktorun anma töreninde gözyaşlarına boğuldular

BOLU'da kayak merkezi Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın faciasında yaşamını yitiren doktor Enes Gültekin için görev yaptığı hastanede düzenlenen anma törenine katılanlar gözyaşlarına boğuldu.

Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta gece saatlerinde meydana gelen yangın faciasında 78 kişi yaşamını yitirdi. Yangında Gültekin ve Güner ailesinden aralarında doktor Enes Gültekin'in de bulunduğu 8 kişi yaşamını yitirdi. Doktor Enes Gültekin için görev yaptığı İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde anma töreni düzenlendi. Törene, Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, Bolu milletvekili İsmail Akgül, İl Sağlık Müdürü Abdullah Danışman, Güner ve Gültekin ailesinin yakınları ile sağlık çalışanları katıldı.

Enes Gültekin'in hayatını anlatan videonun izlendiği programa katılanlar gözyaşlarına boğuldu. Yangında çocukları Enes Gültekin, Bilal Gültekin, Rumeysa Gültekin, gelini Sena Gültekin, torunları Yusuf Sinanettin Gültekin, Muhammet Selim Gültekin, Bekir Sadık Gültekin ve Sümeyye Güner'i kaybeden avukat Yüksel Gültekin ile yangında kızı, damadı ve torunlarını kaybeden AK Parti eski Bolu Milletvekili Mehmet Güner program boyunca gözyaşlarını tutamadı. Yangında yeğenini kaybeden AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner'de duygu dolu anlar yaşadı.

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu üyesi olan AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, ihmaller zincirini bir daha yaşamak istemediklerini belirterek, "Belki insan yapımızın gereği bize bir şey olmaz nasıl olsa hallederiz, yaparız arkamızdan gelir gibi belki biraz hareket ve duygularla bir şeyleri ihmal ettik ama bunun sonucunu ağır bir bedelle ödedik. Meclisimizde bir araştırma komisyonumuz var. En derinlemesine kadar incelemelerimiz devam ediyor. Adli ve idari süreç devam ediyor henüz tamamlanmış değil. Böyle acılar yaşanmasın diye çalışmalarımız devam ediyor." dedi. KURULAN VAKIFLA TESİSLER İNŞA EDİLECEK Ailesinden 8 kişiyi yangında kaybeden Yüksel Gültekin ise kaybettikleri ailesinin ismini yaşatacak yeni eserler yapmak için vakıf kurma çalışmalarınabaşladıklarını ifade ederek şunları söyledi: "Haziran ayı sonu ya da temmuz ayı başında vakıf çalışmamız tamamlanacak. İlk olarak 4-6 yaş arası kreş kazandıracağız. İl Sağlık Müdürlüğü'nün uygun göreceği bir yere evladım doktor Enes'in adına 112 Acil sağlık istasyonunu süratli şekilde aile olarak yapmak istiyoruz. Ayrıca bu hastaneye taşınması planlanan diyaliz ünitesi inşaatını da devletimiz izin verirse kızım Rümeysa adına inşa etmek istiyoruz. Kızılay parkının oraya da çocuklarımızın adını taşıyan çeşme yapılacak"