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        'Peri masalı' yaşam tarzı sunacağı vaadiyle lansmanı yapılıp atıl kalan villalar, dronla görüntülendi

        BOLU'nun Mudurnu ilçesinde 2011 yılında yapımına başlanıp, 2014 yılında da 'peri masalı' yaşam tarzı sunacağı vaadiyle lansmanı yapılan 732 villa, atıl kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 19:02 Güncelleme: 02.05.2025 - 19:05
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        'Peri masalı' yaşam tarzı sunacağı vaadiyle lansmanı yapılıp atıl kalan villalar, dronla görüntülendi
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        BOLU’nun Mudurnu ilçesinde 2011 yılında yapımına başlanıp, 2014 yılında da ‘peri masalı’ yaşam tarzı sunacağı vaadiyle lansmanı yapılan 732 villa, atıl kaldı. Birbirine yakın şekilde yan yana olan villalar dronla görüntülenirken, villaların iç kısmı da görüntülendi.

        Bolu’nun Mudurnu ilçesinde 2011 yılında yapımına başlanan 732 villa, AVM, otel ve 2 kongre merkezinin yer aldığı proje kapsamında şato tipindeki villalardan 347 tanesi Körfez ülkelerindeki vatandaşlara satıldı. 2014 yılında lansmanı yapılan proje, kamuoyuna Türkiye'nin en büyük ultra lüks tatil köylerinden biri olarak tanıtıldı. Proje kapsamında camiler, termal Türk hamamları, güzellik merkezleri ve alışveriş merkezi gibi unsurlarla donatılmış devasa bir tesis vaat edildi. Her biri yaklaşık 325 metrekare olan villaların mavi kuleleri, spiral merdivenleri ve lüks iç dekorasyonu olacağı anlatıldı. Alıcılara bir 'peri masalı' yaşam tarzı sunulacağı ifade edildi.

        Şato villaları yapan şirket sonrasında iflas etti. Sonrasında başlayan hukuki süreçlerin ardından şatoların inşaatı yarım kalırken, yüzlerce lüks bina atıl şekilde bekliyor. Hayalet şehir olarak adlandırılan şatolar dronla görüntülendi. Şatoların iç kısmı da görüntülenirken, şatoların içinin yıllardır atıl kalmaları nedeniyle yıpranmış oldukları görüldü. Şatolarla ilgili mahkeme süreci devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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