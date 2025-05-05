Depremzedeler için Türkiye'ye gelen 2 Fransız'ı evinde ağırladı
BOLU'da yaşayan Kerim Arslan, depremzedelere yardım etmek için Türkiye'ye gelen 2 Fransız'ı evinde ağırladı.
BOLU'da yaşayan Kerim Arslan, depremzedelere yardım etmek için Türkiye'ye gelen 2 Fransız’ı evinde ağırladı.
Adıyaman'daki depremzedelere yardım etmek için Fransa'dan yola çıkan Coma Gaillard ve Augustın, gidiş yolunda Bolu'ya uğradı. Sırtlarında çantası ve çadırlarıyla İzzet Baysal Caddesi üzerindeki Demokrasi Meydanı'na gelen 2 kişi, banklarda oturan Kerim Arslan'a geceyi geçirmek için çadırı nereye kurabileceklerini sordu. Kerim Arslan, cep telefonundaki çeviri uygulaması sayesinde 2 kişi ile iletişim kurdu. Kerim Arslan, kendisinden yardım isteyen gençleri evine davet etti. 2 gün Arslan'ı evinde konuk alan Fransız gençler daha sonra Adıyaman'a gitmek üzere yola çıktı.
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