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        Vaşak ve yavruları görüntülendi

        BOLU'da, ormanda kesim sonrası yığılan ağaç dallarının arasında gizlenen vaşak ve yavruları görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 13:10 Güncelleme: 13.05.2025 - 13:15
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        Vaşak ve yavruları görüntülendi
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        BOLU’da, ormanda kesim sonrası yığılan ağaç dallarının arasında gizlenen vaşak ve yavruları görüntülendi. Dalların arasında kamufle olan vaşak ailesi doğal ortamında koruma altına alındı.

        Göynük’te ormanda kesim sonrası yığılan ağaç dallarının arasında gizlenen vaşak, Göynük Orman İşletme Müdürlüğü’nde görevli orman muhafaza memurları tarafından görüntülendi. Vaşağın çok iyi şekilde kamufle olduğu ve güçlükle fark edildiği görüldü. İnsanların yaklaşmasına rağmen kaçmayan vaşağın, yavrularının da yanında olduğu belirlendi.

        Bolu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, vaşağın ve yavrularını koruma altına alındığı belirtilerek, “Anne vaşağın, 2 ya da 3 yavrusu olduğu tahmin ediliyor. Vaşağın yaban hayatının bozulmaması ve Göynük’te anne ve yavrularının yaşamlarını sürdürebilmesi için Göynük Orman İşletme Müdürlüğü tarafından bölge sıkı denetim altına alındı” denildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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